ضبط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

المنوفية - محمدفتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط هانى .ل 31 عاما وبحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.