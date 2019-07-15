سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين مسجلين وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين بالدقهلية

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:05 م
ضبط عاطلين مسجلين وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين بالدقهلية المتهمين والمضبوطات
الدقهلية – سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط وإحضار عاطلين مسجلين سرقات عامة ومخدرات وسلاح، وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين، وسلاح نارى لحماية تجارتهما غير المشروعة.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مركز شربين يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس مباحث المركز من ضبط وإحضار كل من: " محمد.ع.م.ا"، 35 عاما، عاطل، مقيم بعزبة الجبانة بشربين، وشهرته " القرد " مسجل فئة " ج " سرقات عامة، و " محمد. ع. ع. ا "، 34 عاما، عاطل، مقيم بكفر الترعة القديم، وشهرته " الأطشة " مسجل فئة  " ج " مخدرات وسلاح، وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين، وبندقية خرطوش، وعدد 12 طلقات نارية، ومبلغ مالي قدره 650 جنيها .

تم تحرير محضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة .


108497-صورة-المتهمين-والمضبوطات
 

 

 


هيروين

شربين

الدقهلية

امن الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة