ضبط عاطلين مسجلين وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط وإحضار عاطلين مسجلين سرقات عامة ومخدرات وسلاح، وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين، وسلاح نارى لحماية تجارتهما غير المشروعة.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مركز شربين يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس مباحث المركز من ضبط وإحضار كل من: " محمد.ع.م.ا"، 35 عاما، عاطل، مقيم بعزبة الجبانة بشربين، وشهرته " القرد " مسجل فئة " ج " سرقات عامة، و " محمد. ع. ع. ا "، 34 عاما، عاطل، مقيم بكفر الترعة القديم، وشهرته " الأطشة " مسجل فئة " ج " مخدرات وسلاح، وبحوزتهما 187 تذكرة هيروين، وبندقية خرطوش، وعدد 12 طلقات نارية، ومبلغ مالي قدره 650 جنيها .

تم تحرير محضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة .



