صور.. مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى تصادم سيارتين ميكروباص عند كوبرى منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط .

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ بتصادم سيارتين ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، وبالانتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتحرر، محضر بالواقعة وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجارى العرض على النيابة العامة.

تصادم سيارتين بكوبرى منقباد بأسيوط