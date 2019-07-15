سفارة مصر بالجزائر تهنئ الشعب الجزائرى الشقيق بالتأهل لنهائى أمم إفريقيا

كتب محمد تهامى زكى

هنأت السفارة المصرية بالجزائر، منتخب وشعب الجزائر الشقيق، بعد الفوز على نيجريا والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت السفارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "السفارة المصرية فى الجزائر تهنئ محاربى الصحراء الشعب الجزائرى الشقيق على الفوز المستحق وبالتوفيق فى المباراة النهائية، تحيا الجزائر.. تحيا مصر".



السفارة المصرية بالجزائر

وتأهل منتخب الجزائر إلى نهائى كأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز 2-1 على نيجيريا، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، أمس الأحد، فى نصف نهائى البطولة المقامة حاليا فى مصر.

ويلعب منتخب الجزائر أمام نظيره السنغالى، الجمعة المقبل، فى النهائى على استاد القاهرة، بعدما نجح منتخب أسود التيرانجا فى الفوز على تونس بهدف نظيف.