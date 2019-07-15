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جنايات سوهاج تجدد حبس موظف 15 يوما لاتهامه بالرشوة

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:20 ص
جنايات سوهاج تجدد حبس موظف 15 يوما لاتهامه بالرشوة حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عصام عيسى، تجديد حبس المتهم "حشمت . ج . م" 59 سنة مدير إدارة الأملاك بمديرية الإصلاح الزراعى سابقا 15 يوما على ذمة التحقيق بعد إتهامه بتقاضى رشوة من أحد الأشخاص مقابل مساعدته فى تقنين وضع اليد على مساحة 5 أفدنة أملاك دولة بناحية مركز دار السلام.

ترجع الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة سوهاج، ضد أحد موظفى إدارة أملاك الدولة بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وطلب لنفسه مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 5 أفدنة كائنة بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة البلاغ وتم القبض على المتهم أثناء تقاضيه مبلغ مالى من إجمالى المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة داخل سيارته بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بارتكابه الواقعة، وأنه طلب وأخذ من المبلغ مبلغ 10 آلاف جنيه من إجمالى المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة الأرض .

 


سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

مدير ادارة الاملاك

وضع اليد على اراضى الدولة

مركز دار السلام

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