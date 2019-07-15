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تكريم مدرسة الروضة لحصولها على المركز الخامس فى مهرجان الفنون المسرحية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:06 م
تكريم مدرسة الروضة لحصولها على المركز الخامس فى مهرجان الفنون المسرحية تكريم أعضاء مدرسة الروضة
مطروح – حسن مشالى

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كرم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، توجيه عام التربية المسرحية ومدرسة الروضة الخاصة، تقديرا للعمل المخلص والأداء المتميز والجهود المثمرة طوال الفترة السابقة، للنهوض بالنشاط المسرحى وبالانجاز الذى حققته المدرسة بمهرجان الفنون المسرحية بالقاهرة.

وشهد التكريم الدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس أمناء المحافظة وعبد الفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين واحمد هاشم رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية و سلوى لطفى موجه عام التربية المسرحية.

وقال مدير تعليم مطروح، أن هذا التكريم المستحق جاء تتويجا لحصول مدرسة الروضة الخاصة، على 4 دروع للتميز المسرحى والحصول على المركز الخامس على مستوى الجمهورية والمشاركة الفعالة والمؤثرة، خلال فعاليات المهرجان الثانى للفنون المسرحية دورة الفنان القدير " محمد صبحي" لطلاب مدارس التعليم الخاص .

وأهدى مدير تعليم مطروح، دروع التميز بالنشاط المسرحى للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لجهوده فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر، بتفعيل كافة الأنشطة التربوية بمدارس مطروح، فى سبيل مواصلة اكتشاف المواهب الطلابية والمشاركة بالاحتفالات الوطنية والمحلية لتنمية وترسيخ الحس الوطنى وتعميق الانتماء لأمنا الغالية مصر داخل نفوس أبنائنا الطلاب.

 


مطروح وكيل تعليم مطروح

النشاط المسرحي

مدرسة الروضة

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