بعد تهديدهم له.. الشرطة تحدد هوية خصوم المتهم بقتل زوجته وأسرته بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن عن معلومات وتطورات في قضية قتل مدرس لأسرته في محافظة الفيوم، حيث تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص (مدرس، 38 سنة ومُقيم بعقار بدائرة القسم) بقتل زوجته " ربة منزل 33 سنة" ، وأبنائهما الأربعة " تتراوح أعمارهم بين عام ونصف و11 عاما".

وعلل المتهم ارتكابه للجريمة لوجود خلافات بينه وشخصين (محددين) حول التنقيب عن الآثار بقرية اللاهون بدائرة مركز شرطة الفيو ، وتلقيه تهديدات بالإعتداء على زوجته وقتلها وأولاده فى حال توقفه عن الإستمرار فى أعمال التنقيب، فقرر المبادرة وقتلهم لإعتقاده بجدية تلك التهديدات حيث قام بإستغلال إستغراقهم فى النوم وتعدى عليهم بالضرب باستخدام آلة حادة (ساطور) فأودى بحياتهم.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة محل الواقعة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تم العثور على الجثث وبها جروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة وعُثر على الأداة المستخدمة بجوار جثة الزوجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.