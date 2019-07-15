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بالأسماء.. نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:40 م
بالأسماء.. نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية
كتبت آية دعبس

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أجرى المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر عضو لجنة إدارة النقابة اليوم الاثنين قرعة علنية لتأشيرات الحج المجانية الممنوحة للنقابة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها هذا العام 4تأشيرات، وذلك بحضور الصيادلة المتقدمين للقرعة وعددهم 61 صيدلياً.

 

وأسفرت القرعة عن فوز كلاً من :شيماء رمضان ابراهيم، محمد السيد أمين، محمود محمد فرغلى، ومحمود محمد فرغلى.

 

كما تم سحب 6أسماء فى قائمة الاحتياطى للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد من الفائزين الأربعة عن التأشيرة، ضمت كل من: وليد عبداللاه عبدالنعيم، رشا السيد ابراهيم، رجب عبد الرازق عبدالفتاح، هالة عودة محمد، وأشرف عبدالصادق عبدالبر، ومحمد عبد الغنى آمين.

 

وأجريت القرعة فى اطار من الشفافية حيث تم اختيار أصغر طفل فى المتواجدين لسحب الأسماء، فى حضور الصيادلة المتقدمين بعد إنهاء الأوراق الخاصة بهم، وجارى التعاقد مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج رحلة الحج للصيادلة الفائزين.

نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (1)
نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (1)

 

نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (2)
نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (2)

 

 

نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (3)
نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (3)

 

 

نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (4)
نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (4)

 

 

نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (5)
نقابة الصيادلة تعلن الفائزين بتأشيرات الحج المجانية (5)

 


 




 


نقابة الصيادلة

تاشيرة حج الصيادلة

قرعة الحج للصيادلة

الحج

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