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انطلاق القافلة الخامسة المشتركة بين الأوقاف والأزهر بمحافظة الجيزة الجمعة

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:11 م
انطلاق القافلة الخامسة المشتركة بين الأوقاف والأزهر بمحافظة الجيزة الجمعة قافلة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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تنطلق القافلة الدعوية الخامسة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من ديوان وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 19 / 7 / 2019م فى تمام الساعة العاشرة صباحًا لمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول"، فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.


وزاره الاوقاف

مشيخة الازهر

قافلة دعوية

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