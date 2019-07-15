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اليوم.. محافظة القاهرة تحتفل بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:00 ص
اليوم.. محافظة القاهرة تحتفل بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى أتوبيسات النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تقيم محافظة القاهرة، اليوم، احتفالية بمناسبة تدشين 10 أتوبيسات (دفعة أولى) تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية، بساحة عابدين أمام ديوان عام المحافظة .

ويأتى تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ومرور 1050 عام على إنشائها، وكذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة. 
 
وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات، من إجمالى 121 أوتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.
 
وأكد عبد العال، أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشياً مع نهج الدولة فى ترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن تشغيل الحافلات الجديدة يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.

 


أتوبيسات تعمل بالغاز

اتوبيسات صديقة للبيئة

محافظة القاهرة

النقل العام

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