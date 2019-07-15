سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الدائمة للإعلام العربى تبحث سبل إنجاز ميثاق الشرف العربى

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:33 م
اللجنة الدائمة للإعلام العربى تبحث سبل إنجاز ميثاق الشرف العربى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الدكتور خالد الغامدى رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام والمشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة .

وأكد الغامدى أهمية اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية (93) الذى يأتى فى إطار دعم وتعزيز العمل العربى المشترك ويناقش 18 بندا يصب فى مصلحة العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والتى يأتى على رأسها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية.

وعقدت أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية (93) اليوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية، بحضور السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والمستشار فوزى الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وممثلى الدول العربية الأعضاء ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وقال الغامدى ـ فى كلمته خلال ترؤسه أعمال اللجنة ـ إن الاجتماع يناقش عددا من البنود التى تحظى بأهمية خاصة منها إنجاز ميثاق الشرف الإعلامي، موضحا أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة لبحث ما ناقشته الاجتماعات السابقة ومراجعتها فى إطار المقترحات التى قدمتها الدول العربية ورفع توصيات بها إلى المكتب التنفيذى للوزراء غدا لمناقشتها ومن ثم رفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد.

من جانبه قال السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام، إن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة، معربا عن تطلعه للتوصل الى مشروعات توصيات لعرضها على المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب غدا .

وأضاف فى كلمته خلال الاجتماع إن هذه الموضوعات تعكس اهتمامات وانشغالات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة ولا تزال تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التى لا تزال تشكل القضية المركزية، ومواجهة التهديدات الإرهابية وتصحيح صورة العرب لدى الغرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات تمثل أولويات تمثل الاستراتيجية العربية الإعلامية إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامى إلى مستوى أعلى شكلا ومضمونا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة فى هذا المجال وليقوم بالمساهمة الفعالة فى برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية فى إطار خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج .

وقال إن إدراج موضوعى ميثاق الشرف الإعلامى والتربية الإعلامية فى جدول الأعمال يكتسب أهمية بالغة ويكرس أهداف الموضوعية والمصداقية للإعلام العربى فى ظل ما يشهده الإعلام فى الآونة الأخيرة من تجاوزات سلوكية وانتشار الأخبار المزيفة.

 

 

 


الجامعه العربيه

ميثاق الشرف العربى

اللجنه الدائمه للاعلام العربى

السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة