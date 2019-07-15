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الفواكه الحمضية علاج طبيعى لمشاكل البشرة والشعر وتحافظ علي صحة العين

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 ص
الفواكه الحمضية علاج طبيعى لمشاكل البشرة والشعر وتحافظ علي صحة العين فواكه حمضية - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تحتوى الأطعمة الحمضية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، ومنها "البرتقال، اليوسفى، الليمون"، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد تناول الحمضيات على البشرة والشعر هى:

    فواكه حمضية

فواكه حمضية

 

                                

 

1: تعتبر الفواكه الحمضية مقشر طبيعى للبشرة حيث تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز نضارة البشرة وإزالة الجلد الميت.

2:الفواكه الحمضية تحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تعمل على إزالة البقع الداكنة وحماية الجلد من البقع وحب الشباب.

3:تحتوى الأطعمة الحمضية على فيتامين سى وبعض الخصائص الأخرى التى تعمل على علاج تساقط الشعر والتخلص من التهابات فروة الرأس.

4:الفواكه الحمضية تعمل على علاج قشرة الشعر والالتهابات التى تتعرض لها فروة الرأس.

الفواكه
الفواكه

 

5:تحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى، والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

6:نظرا لاحتوائها على فيتامينات وعناصر غذائية فتعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

7: تحافظ الفواكه الحمضية على صحة العين من الالتهابات والجفاف وتشويش الرؤية.


فواكه حمضية

فواكه

الفواكه

الحمضيات

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