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العثور على جثة متفحمة لفتاة بمدخل أسيوط الجديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:01 م
العثور على جثة متفحمة لفتاة بمدخل أسيوط الجديدة جثه - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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عثر المارة بالقرب من مدخل مدينة أسيوط الجديدة، على جثة لفتاة متفحمة دون معرفة الهوية أو الأسباب، وجار نقلها لأقرب مشرحة بإحدى المستشفيات بعد معاينة النيابة العامة.

كان اللواء زكريا صالح، حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة على الطرق الصحراوية يفيد العثور على جثة لفتاة متفحمة بمدخل مدينة أسيوط الجديدة ناحية محطة المياه دون معرفة البيانات أو هوية الجثة المتفحمة.

وتم إخطار الجهات المعنية والنيابة العامة للمعاينة قبل النقل لأقرب مشرحة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


العثور على جثة

مدينة اسيوط الجديدة

نيابة اسيوط

حوادث اسيوط

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