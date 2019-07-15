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الحبس 6 شهور لمحامى بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:04 م
الحبس 6 شهور لمحامى بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " حمدى.م.د" 45 سنة محامى، بالحبس 6 شهور لإتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدن ترخيص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم ووليد محمد عبد الحميد، بأمانة سر محمود سيد  ووائل يحى.

 تعود أحداث القضية، إلى عام 2019  بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم فى مكتبه وبحيازته السلاح النارى و10 طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


سوهاج

سلاح نارى

جنايات سوهاج

طلقات

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