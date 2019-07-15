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الأطفال المبتسرون أقل نجاحا فى تكوين علاقات رومانسية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:00 م
الأطفال المبتسرون أقل نجاحا فى تكوين علاقات رومانسية طفل مبتسر - ارشيفية
أ ش أ

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ذكرت دراسة طبية أن البالغين، الذين ولدوا قبل اكتمال فترة الحمل (أقل من 37 أسبوعا من الحمل)، كانوا أقل نجاحا فى تكوين علاقات رومانسية ناجحة مع أزواجهم، مقارنة بأولئك الذين ولدوا بعد اكتمال شهور الحمل.

وأظهر التحليل التلوى الذى أجراه فريق من الباحثين فى جامعة "وارويك" فى بريطانيا، فضلا عن تحليل البيانات المسجلة لأكثر من 4,4 مليون مشارك بالغ أن المولودين قبل الأوان هم أقل عرضة بنسبة 28% لتطوير علاقات اجتماعية ورومانسية ناجحة، مقارنة بأقرانهم ممن ولدوا بعد اكتمال شهور الحمل.

طفل مبتسر
طفل مبتسر

 

ووجدت الدراسة - التي نظرت فى العلاقات الجنسية للأطفال من هم فى سن ماقبل الدراسة - أنهم كانوا أقل عرضة بنسبة 2,3 مرة لتكوين علاقات عاطفية.

وأكد الباحثون أنه على الرغم من أن العلاقات الحميمة تزيد من السعادة الزوجية والعقلية مع ذلك، تشير الدراسات أيضا إلى أن تكوين هذه العلاقات من الصعوبة بمكان بالنسبة للبالغين الذين ولدوا قبل اكتمال أشهر الحمل، لأنهم عادة ما يعانون من الخجل، والانسحاب من التجمعات الاجتماعية.

 


طفل مبتسر

الخجل

علاقة عاطفية

شهور الحمل

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