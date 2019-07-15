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اعرف موارد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الشامل × 6 معلومات

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:00 ص
اعرف موارد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الشامل × 6 معلومات مجمع التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هى أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل المسئولة عن اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفريق الطبى لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة.
 

"اليوم السابع" يستعرض موارد تمويل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى النقاط التالية:

 
1- مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقرة مجلس ادارتها .
2- القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة.
3- عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة.
4- ما تخصصة الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول 
5- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
6- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يوافق عليها مجلس الإدارة .

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

هيئة الاعتماد والرقابة

الهبات

الموارد المالية

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