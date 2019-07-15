"أوقاف المنيا" تجرى اختبارات ثقافية للأئمة لثقل المعرفة

المنيا : فريق المحافظات

بدأت مديرية أوقاف المنيا، إجراء اختبارات ثقافية للائمة، وذلك بمقر المركز الثقافي الإسلامي بمدينة المنيا.

وقام الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بالإشراف على هذه الاختبارات، التي حملت مسمى المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة، وبحضور الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين مدير عام الدعوة، وبعض قيادات الدعوة بالمديرية.

وأكد عبد الرازق، أهمية عقد مثل تلك الاختبارات لرفع مستوى الأئمة الثقافي والديني وثقل المعرفة، والوقوف على مستواهم، الأمر الذي يؤهلهم لخوض القوافل الدعوية بالعديد من المناطق والقرى، مشيرًا إلى أن الاختبارات شهدت توافد ملحوظ من قبل المتقدمين.