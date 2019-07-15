"أمن القليوبية" يحرر طفلاً بعد اختطافه فى شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط صاحبى شركة سياحة بفيصل لخطفهم نجل موظف بالشركة بسبب خلافات مالية بينهم فى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من موظف بالمعاش بقيام صاحبى شركة سياحة بمنطقة فيصل بالجيزة باختطاف ابنه، 8 سنوات من أمام مسكنهما بعزبة أبوعيشة بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهما وشقيقه مزارع، 49 سنة، مُقيم بذات العزبة لمديونية شقيقه لهما بمبلغ مالى نظير قيامهما بإنهاء بعض تأشيرات السفر الخاصة بالحج.

فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من صاحب شركة سياحة، 29 سنة، مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة موظف بذات الشركة، 27 سنة، ومقيم بذات العنوان حيث قاما باصطحاب الطفل واحتجازه بشقة خاصة بشقيق الأول عامل، 21 سنة، مقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العامل وأمكن ضبطه، وتحرير الطفل المختطف، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان؛ وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.