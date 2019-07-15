أغذية ضد صحة قلبك لازم تبعد عنها.. منها اللحوم المصنعة ورقائق البطاطس

كتبت إيناس البنا

يومًا بعد يوم يرى أخصائيو أمراض القلب الآثار التى يمكن أن تفعلها الأنظمة الغذائية السيئ لقلبك، وعلى الرغم من أن التساهل بين الحين والآخر قد يكون على ما يرام مثل تناول كوب من النبيذ الأحمر، أو قطعة من الشوكولاتة إلا أن هناك بعض الأطعمة التى لن تسمح بالمرور إلى فمك وفقا لتقرير موقع "prevention".

اللحوم المصنعة

هذه المنتجات تحتوى على الكثير من الدهون المشبعة التى ترتبط بأمراض القلب والسرطان.

يشير مصطلح اللحم المعالج إلى اللحوم المملحة أو المعالجة أو المخمرة أو المدخنة لتحسين عمرها الافتراضى، إلا أن المواد الكيميائية والصوديوم المستخدمة فيها ضرر للقلب.



لحوم مصنعة

رقائق البطاطس

من السهل التخلص من كيس من رقائق البطاطس أو الفشار بالزبدة، لكن مثل هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون بحجم قطع من الدهون غير المشبعة والصوديوم والكربوهيدرات.

وجدت دراسة أن 99.2 % من الناس في جميع أنحاء العالم يستهلكون أكثر من 2000 ملليجرام من الصوديوم كل يوم، فين حين توصي العديد من المنظمات الصحية بما لا يزيد عن 1500 ملليجرام في اليوم.

والأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 2000 ملليغرام من الصوديوم يوميًا يمثلون واحدًا من كل 10 حالات وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



مشروبات الصودا

المشروبات الغازية الدايت



المشروبات الغازية الخالية من السكر فى الواقع قد تكون الأسوأ بالنسبة لك من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز، فيمكن أن تساعد صودا الدايت على زيادة الوزن الذى لا يعد غير صالح لقلبك.

ملح الطعام



يمكن أن يسبب الملح مشاكل في ضغط الدم، و إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فقد تصلب الشرايين وتضيق، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، فحد من تناول الملح إذا كان الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يزيلون الملح من نظامهم الغذائي، فإن ضغط الدم لديهم سينخفض ​​بدرجة كافية بحيث لا يحتاجون إلى الأدوية".