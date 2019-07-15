سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

أغذية ضد صحة قلبك لازم تبعد عنها.. منها اللحوم المصنعة ورقائق البطاطس

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:00 م
أغذية ضد صحة قلبك لازم تبعد عنها.. منها اللحوم المصنعة ورقائق البطاطس اطعمة ضد صحة قلبك
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يومًا بعد يوم يرى أخصائيو أمراض القلب الآثار التى يمكن أن تفعلها الأنظمة الغذائية السيئ لقلبك، وعلى الرغم من أن التساهل بين الحين والآخر قد يكون على ما يرام مثل تناول كوب من النبيذ الأحمر، أو قطعة من الشوكولاتة إلا أن هناك بعض الأطعمة التى لن تسمح بالمرور إلى فمك وفقا لتقرير موقع "prevention".

 

اللحوم المصنعة

هذه المنتجات تحتوى على الكثير من الدهون المشبعة التى ترتبط بأمراض القلب والسرطان.

يشير مصطلح اللحم المعالج إلى اللحوم المملحة أو المعالجة أو المخمرة أو المدخنة لتحسين عمرها الافتراضى، إلا أن المواد الكيميائية والصوديوم المستخدمة فيها ضرر للقلب.

لحوم مصنعة
لحوم مصنعة

 

رقائق البطاطس

من السهل التخلص من كيس من رقائق البطاطس أو الفشار بالزبدة، لكن مثل هذه الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون بحجم قطع من الدهون غير المشبعة والصوديوم والكربوهيدرات.

 وجدت دراسة أن 99.2 % من الناس في جميع أنحاء العالم يستهلكون أكثر من 2000 ملليجرام من الصوديوم كل يوم، فين حين توصي العديد من المنظمات الصحية بما لا يزيد عن 1500 ملليجرام في اليوم.

والأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 2000 ملليغرام من الصوديوم يوميًا يمثلون واحدًا من كل 10 حالات وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروبات الصودا
مشروبات الصودا

 

 

المشروبات الغازية الدايت
 

المشروبات الغازية الخالية من السكر فى الواقع قد تكون الأسوأ بالنسبة لك من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز، فيمكن أن تساعد صودا الدايت على زيادة الوزن الذى لا يعد غير صالح لقلبك.

 

ملح الطعام
 

يمكن أن يسبب الملح مشاكل في ضغط الدم، و إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فقد تصلب الشرايين وتضيق، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، فحد من تناول الملح إذا كان الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يزيلون الملح من نظامهم الغذائي، فإن ضغط الدم لديهم سينخفض ​​بدرجة كافية بحيث لا يحتاجون إلى الأدوية".


صحة القلب

اللحوم المصنعة

الملح

ارتفاع ضغط الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة