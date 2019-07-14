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22 مليار استرلينى سنويا تعويض الشركات البريطانية حال "الخروج" بلا اتفاق

الأحد، 14 يوليه 2019 04:17 م
22 مليار استرلينى سنويا تعويض الشركات البريطانية حال "الخروج" بلا اتفاق بوريس جونسون وجيريمى هانت
كتبت رباب فتحى

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 قالت صحيفة "الإندبندنت" إن تكلفة تعويض الشركات البريطانية حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني سنويًا - أكثر من نصف ميزانية المدارس في إنجلترا – وفقا لما وجده تحليل تاريخي حول آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
 
تحذر الدراسة، التي أطلعت عليها "الإندبندنت"، من أن الصناعات بما فيها السيارات والكيماويات والمنسوجات والطائرات، وكذلك الكثير من الزراعة، ستحتاج جميعها إلى عمليات إنقاذ ضخمة من الرسوم الجديدة العقابية التى ستفرض.
 
 
ووصفت النتائج التي توصلت إليها الدراسة على الفور بأنها "مروعة ومدمرة" من قبل أحد وزراء حكومة المحافظين السابقين، الذى حث زملائه فى البرلمان على النهوض لوقف الخروج دون اتفاق.
 
 
واعتبرت الصحيفة أن هذا الرقم، البالغ 22 مليار جنيه إسترلينى سيثير انتقادات لبوريس جونسون بسبب ادعائه بأن تكاليف مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق - كما تعهد بذلك فى 31 أكتوبر، إذا لزم الأمر - ستكون "غير مكلفة".
 
 
وأوضحت أن هذا المبلغ يقلل كذلك من الـ6 مليارات جنيه إسترليني التي تعهد بهم، جيريمى هانت، وزير الخارجية والمنافس على زعامة "المحافظين"، ورئاسة وزراء بريطانيا، بتخصيص تعويضات الخروج بلا صفقة، وهو عرض يغطى الصيد والزراعة فقط.

بريكست

خروج

بوريس جونسون

جيريمى هانت

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