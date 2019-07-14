وزير النقل الجزائرى السابق يمثل أمام القضاء للتحقيق فى قضايا فساد مالى

الجزائر(أ ش أ)

مثل وزير النقل والأشغال العمومية الجزائرى السابق عبد الغنى زعلان، اليوم الأحد، أمام قاضى التحقيق بمحكمة (الشراقة) بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله فى إطار التحقيق فى قضايا فساد.

وسيتم الاستماع لأقوال الوزير السابق فى القضايا المتهم فيها والمتعلقة بعدة جنح تتمثل أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير فى مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر فى منتصف شهر يونيو الماضى بوضع عبد الغنى زعلان تحت الرقابة القضائية برفقة عدد من الوزراء على ذمة اتهامهم فى قضايا فساد.