هانى عبدالجابر :الحكومة دعمت محافظة بنى سويف بـ17 مليون جنيه

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن وزارة التنمية المحلية دعمت المحافظة بـ 17 مليون و500 ألف جنيه لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بخمس قرى من الأكثر احتياجا وهى: جزيرة الوكلية بمركز الفشن ،والفقاعي بمركز ببا ، والمحمودية بمركز سمسطا ،وأبويط بمركز الواسطى،وبنى خليفة بمركز ناصر،وذلك ضمن مشروع تطوير وتنمية بعض القرى المصرية الذي تنفذه وزارتا التنمية المحلية والإسكان في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف،في الفترة من 1/7 /2019 وحتى 30 / 6 / 2020
وأوضح عبدالجابر ، فى تصريحات له اليوم الأحد، أن الأعمال التي ستنفذ في هذه القرى تشمل رصف بعض الطرق ومداخل القرى، وتنفيذ أعمال إنارة من خلال تركيب أعمدة إنارة ،وتركيب كشافات ليد ،ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات خدمية تسهم في تحقيق تغيير ملموس وسريع في مستوى معيشة المواطن البسيط.
وأضاف محافظ بني سويف، يتولى تنفيذالمشروع جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد التابع لوزارة الإسكان وبالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة المعنية ،وذلك بناء عن مقترح بالمشروعات المطلوب تنفيذها والذي تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك يضم الجهاز والمختصين من المحافظة،حيث تمت مراعاة الأولويات على أن يتم التطوير بشكل مرحلى ليشمل كافة الخدمات والمرافق
ولفت المحافظ ، إلى أنه كلف كل من :السكرتير العام اللواء عصام العلقامي،وعزة على خالد مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع،وتذليل كافة المعوقات الطارئة لتنفيذ المشروع في الموعد المحدد ، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاعتمادات التي توفرها الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
ومن جانب آخر، أعلن محافظ بني سويف عن وصول إجمالى منافذ "دكان بلدنا" لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة للمواطنين على مستوى المدن والمراكز الادارية السبع للمحافظة ، إلى 9 منافذ وذلك بعد افتتاح منفذ قرية بنى عدى بمركز ناصر شمال المحافظة اليوم الأحد ، مضيفا أن المنافذ التسعة تشمل 7 منافذ تمول من إدارة بناء وتنمية القرية وهي كائنة بقرى" أشمنت،دلاص،الحمام،قاي،
وأشار عبد الجابر، الى أنه كلف مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية بالإشراف على افتتاح وتشغيل المنفذ الذي تم تمويله من إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة بـ 50 ألف جنيه في صورة قرض يتم سدادها على أقساط لمدة 3 سنوات بفائدة 6% ، حيث يضم المنفذ سلع غذائية وأساسية تشمل : سكر ، زيت طعام ، شاي، أرز ، مكرونة ، مياه غازية ،جبن ، وحلويات،ومنظفات سائلة وصابون ،وغيرها من المنتجات والسلع التي تباع بأسعار الجملة.
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