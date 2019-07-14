هانى عبدالجابر :الحكومة دعمت محافظة بنى سويف بـ17 مليون جنيه

وأوضح عبدالجابر ، فى تصريحات له اليوم الأحد، أن الأعمال التي ستنفذ في هذه القرى تشمل رصف بعض الطرق ومداخل القرى، وتنفيذ أعمال إنارة من خلال تركيب أعمدة إنارة ،وتركيب كشافات ليد ،ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات خدمية تسهم في تحقيق تغيير ملموس وسريع في مستوى معيشة المواطن البسيط.

وأضاف محافظ بني سويف، يتولى تنفيذالمشروع جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد التابع لوزارة الإسكان وبالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة المعنية ،وذلك بناء عن مقترح بالمشروعات المطلوب تنفيذها والذي تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك يضم الجهاز والمختصين من المحافظة،حيث تمت مراعاة الأولويات على أن يتم التطوير بشكل مرحلى ليشمل كافة الخدمات والمرافق

ولفت المحافظ ، إلى أنه كلف كل من :السكرتير العام اللواء عصام العلقامي،وعزة على خالد مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع،وتذليل كافة المعوقات الطارئة لتنفيذ المشروع في الموعد المحدد ، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاعتمادات التي توفرها الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانب آخر، أعلن محافظ بني سويف عن وصول إجمالى منافذ "دكان بلدنا" لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة للمواطنين على مستوى المدن والمراكز الادارية السبع للمحافظة ، إلى 9 منافذ وذلك بعد افتتاح منفذ قرية بنى عدى بمركز ناصر شمال المحافظة اليوم الأحد ، مضيفا أن المنافذ التسعة تشمل 7 منافذ تمول من إدارة بناء وتنمية القرية وهي كائنة بقرى" أشمنت،دلاص،الحمام،قاي، معصرةأبوصير،أبوصير،وبني عدي"، علاوة على منفذين يمولهما جهاز تنمية المشروعات فى "قمن العروس بالواسطى وتلت في الفشن"، فيما يجرى تجهيز منفذ آخر جديد بقرية انفسط بالواسطى بتمويل من تنمية القرية بالمحافظة،و من المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة ، وذلك في إطار مبادرة(دكان بلدنا)التي يتبناهاويتابعهابشكل شخصى،وتشرف عليها لجنة المنافذ،ويتم تنفيذها بالتعاون بين إدارة تنمية القرية بديوان المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار الجملة والتي تقل عن مثيلاتها في الأسواق،تخفيفاً عن كاهل المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسيى و الحكومة في هذا الشأن.