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نائب محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

الأحد، 14 يوليه 2019 05:42 م
نائب محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد أحمد جمال ،نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإجتماع الدوري مع مسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة ما تم من مستجدات استعدادات شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الإنتهاء من مشكلات الصرف الصحي، واستعراض المشروعات الجاري العمل على تنفيذها لتفادي حدوث اي مشكلات في الصرف الصحي خلال موسم الشتاء القادم. وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، و اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع؛ تابع  نائب المحافظ  المشروعات الجاري تنفيذها بكل حي لحل مشاكل الصرف الصحي  به و مناقشة الحلول المقترحة من قبل مسئولي الشركة  لحل مشكلات الصرف في الاحياء و المشكلات التي تواجههم لسرعة حلها . كما كلف نائب المحافظ المسئولين بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم، و لسرعة تنفيذ المشروعات المقترحة و الجاري العمل عليها. 
 
ومن جانب آخر، تابع نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، منظومة النظافة في الأحياء ، وذلك  خلال الإجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء. بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، و اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء. 
 
 
وخلال الاجتماع؛ اطلع نائب المحافظ على أعمال لرفع كفاءة منظومة النظافة، وعن نسبة رضاء  رؤساء الأحياء عن أعمال النظافة بنطاق كل حي،  حيث استعرض رؤساء الأحياء مستوى الأعمال التي تمت ومدى توفر صناديق القمامة ومعدلات الكنس ومعدلات رفع المخلفات. وقدم مسئولي الرصد البيئي تقريرا بما تم متابعته ورصده والحملات التي شنت. كما تم مناقشة جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال الأسبوع الماضي في منظومة النظافة.
 
وأكد نائب المحافظ،  علي  ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة ونواتج التجريف والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية وورد بها العديد من الملاحظات، و رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع. مؤكدا أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

نائب محافظ الاسكندرية

الصرف الصحى

اخبار الاسكندريه

منظومة النظافة

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