نائب محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

وخلال الاجتماع؛ تابع نائب المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بكل حي لحل مشاكل الصرف الصحي به و مناقشة الحلول المقترحة من قبل مسئولي الشركة لحل مشكلات الصرف في الاحياء و المشكلات التي تواجههم لسرعة حلها . كما كلف نائب المحافظ المسئولين بالشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم، و لسرعة تنفيذ المشروعات المقترحة و الجاري العمل عليها.

ومن جانب آخر، تابع نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، منظومة النظافة في الأحياء ، وذلك خلال الإجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء. بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، و اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.