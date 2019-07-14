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مقتل وإصابة 6 أشخاص فى انفجار قنبلة وسط الصومال

الأحد، 14 يوليه 2019 05:46 م
مقتل وإصابة 6 أشخاص فى انفجار قنبلة وسط الصومال انفجار بالصومال
أ ش أ

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لقى جندى صومالى مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء انفجار وقع بمقهى فى بلدة دوسمريب الواقعة وسط الصومال.
ونقل راديو (شابيلي) الصومالي، اليوم /الأحد/، عن مسئولين قولهم "إن الانفجار ناجم عن قنبلة تم زرعها داخل المقهى، مشيرا إلى أن من بين المصابين مشرع برلماني إقليمي، إلى جانب صاحب المقهى".. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن ارتكاب الحادث.
ولفتت الراديو إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من تفجير عبوة ناسفة أخرى تم العثور عليها بالقرب من نقطة تفتيش أمنية.


الصومال

انفجار

انفجار بالصومال

الشرطة الصومالية

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