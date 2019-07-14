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مصرع 7 أشخاص بسبب فيضانات تضرب غرب اليونان وإجلاء الآلاف

الأحد، 14 يوليه 2019 05:40 م
مصرع 7 أشخاص بسبب فيضانات تضرب غرب اليونان وإجلاء الآلاف فيضانات _ صورة أرشيفية
أثينا (رويترز)

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أجلت السلطات اليونانية عشرات الأشخاص من منازل غمرتها مياه الفيضانات فى غرب البلاد، اليوم الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل سبعة أشخاص بسبب عاصفة عاتية فى شمال البلاد، وليس من المعتاد هبوب مثل هذه العواصف القوية فى اليونان التى عادة ما يكون فصل الصيف فيها حارا وجافا.

وألحقت الفيضانات التى أعقبت العاصفة الأخيرة أضرارا بالطرق القريبة من مدينتى نافباكتوس وباترا وأغلقت طريقا رئيسيا لبضع ساعات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو فقد أشخاص.

وقال مسؤول فى خدمة الإطفاء لرويترز "مياه الفيضانات غمرت الكثير من المنازل والمحال بالقرب من نافباكتوس... ثمة أضرار لحقت بالمنازل والمحال والسيارات".

وكان سبعة أشخاص، بينهم ستة سياح، لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من مئة آخرون يوم الخميس عندما ضربت عاصفة ليلية شمال اليونان.

 

 


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إجلاء الآلاف فى اليونان

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