متشغلوش على طول وأشرب ميه كتير.. تعرف على أضرار التكيف

كتبت فاطمة ياسر

في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، نجد البعض يفضل الجلوس في المروحة والتكيف، ولكن هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التي أكدت أن الجلوس الدائم في التكيف يشكل خطرا على صحة الفرد وخاصة الأطفال، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "gizmodo".

-تسبب كثرة الجلوس في التكيف إصابة الجلد بالجفاف، نتيجة لعدم تواجد الرطوبة في الغرفة، ويمكنك تجنب ذلك عن طريق الإكثار من تناول الماء لترطيب الجسم والحد من التعرض للجفاف.



اضرار التكيف

-هل تعلم أنه في حالة عدم تنظيف الفلاتر الخاصة بالمكيف يزداد تراكم الأتربة، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية كالإصابة بحساسية الصدر والربو، ولذا عليك تنظيف الفلاتر بشكل داوري.

-إذا كنت تعاني من مشاكل في العظام، فعليك عدم التعرض لهواء التكيف بشكل مباشر، ويمكنك الجلوس بعيدا عن مكان نزول الهواء أو رفع الريش الخاصة بالتكيف والبعد عن تسلط الهواء تجنبا للتعرض لأي مشاكل في العظام.

-إذا كنت علي مشارف الدخول في نزلة برد عليك التجنب الجلوس في التكيف، لأنه يزيد من الأعراض، وقد تتضاعف، ولذا عليك عدم التعرض لهواء التكيف، أو تسليطه علي جسمك، ويمكنك في الحر الشديد تبريد الغرفة ثم غلق المكيف.

وهناك بعض النصائح الهامة التي يجب عليك اتبعها لتجنب المشاكل المرتبطة بالتكيف، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء.

-تناول الخضروات والفواكه لتقوية جهازك المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به كنزلات البرد.

-عليك تشغيل التكيف ثم غلقه بعد تبريد الغرفة لأن الجلوس فيه لساعات طويلة يعرضك للمشاكل الصحية.