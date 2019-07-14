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روساتوم الروسية ومفوضية الطاقة الذرية توقعان خطة تنفيذ للاستخدام السلمى للطاقة الذرية

الأحد، 14 يوليه 2019 01:00 م
روساتوم الروسية ومفوضية الطاقة الذرية توقعان خطة تنفيذ للاستخدام السلمى للطاقة الذرية جانب من توقيع خطة تنفيذ وثيقة الاستخدام السلمى للطاقة الذرية
كتب على عبد الرحمن

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وقعت شركة روساتوم الروسية، المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، مع مفوضية الطاقة الذرية ومصادر الطاقة البديلة "CEA" خطة تنفيذ للوثيقة الاستراتيجية بشأن الشراكة الروسية الفرنسية فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.

على الجانب الروسى، وقع خطة تنفيذ الوثيقة أليكسى ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم، من الجانب الفرنسى - فرانسوا جاك، المقرر العام للمفوضية، تنص الوثيقة على تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمشاريع فى مجال البناء والدعم التشغيلى لمحطات الطاقة النووية عالية السعة ومصادر الطاقة المتجددة والرقمنة وإدارة الوقود النووى المستهلك والنفايات المشعة، كما تهدف إلى تحسين التعاون الصناعى الثنائى وتعزيز تبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة.

وقال  أليكسى ليخاتشوف،:"إن التعاون طويل الأمد بين روسيا وفرنسا فى عدد من المجالات لاسيما فى المجال النووى مستمراً منذ أكثر من 45 عامًا، ونفتخر بالشراكة مع زملائنا الفرنسيين، ونعتقد أن توقيع الوثيقة اليوم هو خطوة أخرى نحو المزيد من التعاون المثمر ".

يذكر أن التوقيع على الوثيقة الاستراتيجية الخاصة بالاستخدام السلمى للطاقة النووية فى 24 مايو 2018  الماضى فى سان بطرسبرج بحضور كل من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. وتشدد الوثيقة على تعاون الأطراف المعنية لمشاركة مناهج لتطوير الطاقة النووية وتعزيز دورها فى تحقيق أهداف اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.


روساتوم

مفوضية الطاقة الذرية

الطاقة البديلة

الطاقة الذرية

النووى

محطات الطاقه النوويه

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