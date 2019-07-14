بلاش أدوية كتير.. طرق طبيعية لعلاج المغص "خليك فى الصحى"

كتبت نهير عبد النبى

المغص من المشاكل التى نتعرض لها باستمرار، قد يكون نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو تناول طعام أو شراب فاسد مما يسبب ألم شديد وتشنجات فى البطن، ويصاحبه الغثيان والدوخة الشديدة.

وبدلا من الأدوية والمسكنات التى قد تؤثر على صحة الجسم، هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج المغص وحسب ما ذكره موقع health فه

1: الزنجبيل، يعتبر من الأعشاب التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمهدئات التى تعمل على علاج المغص، وذلك عن طريق غلى الزنجبيل مع الليمون وتناوله مرتين فى اليوم.

2:البابونج، يعتبر من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تخفيف الألم، كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم.



بابونج

3:الكراوية، من الاعشاب الطبيعية التى ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما أنه يعمل على علاج التقلصات ويعتبر مهدئا طبيعيا للأطفال.

4:النعناع، واحد من الأعشاب الضرورية والتى تعمل على تهدئة الأعصاب وعلاج المغص، وينصح بتناوله يوميا قبل النوم.



ينسون

5:الينسون، من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج المغص والتخلص من تشنجات المعدة.