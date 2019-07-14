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بعنوان "الزمن والإلحاد" كنائس الفيوم وأبنوب يختتمان مؤتمرى الأسرة والشباب

الأحد، 14 يوليه 2019 05:43 م
بعنوان "الزمن والإلحاد" كنائس الفيوم وأبنوب يختتمان مؤتمرى الأسرة والشباب كنيسة - أرشيفية
كتب سارة علام

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نظمت كل من خدمتى الشباب والأسرة بإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، مؤتمرين ببيت مارمينا والأنبا أبرآم بأبي تلات بالإسكندرية، حيث شهد أمس ختام المؤتمرين وتوزيع الشهادات
 
تناول مؤتمر الشباب الذي حمل عنوان "برج حصين" عدة قضايا منها: "خطورة الانحصار فى الزمن" ، "الإلحاد من منظور معاصر" إلى جانب موضوع "الحاجة إلى القداسة". بينما تناولت مجموعات العمل محتوى مزمور 91  "الساكن فى ستر العلي".
 
بينما تناول مؤتمر خدمة الأسرة عددًا من الموضوعات منها "سيكولوجية الرجل والمرأة"، و"قواعد تربية الطفل"، و" البيت المسيحي" وغيرها.
 
حاضر فى المؤتمرين إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا لوكاس، الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.
 
 

مؤتمر الأسرة

مؤتمر الشباب

كنائس الفيوم

الالحاد

الزمن والالحاد

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