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بعد ظهور نتيجة الثانوية.. تعرف على أهم النصائح النفسية للطلاب والأهل

الأحد، 14 يوليه 2019 03:37 م
بعد ظهور نتيجة الثانوية.. تعرف على أهم النصائح النفسية للطلاب والأهل نتيجة الثانوية العامة - ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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يقدم هذا التقرير بعض النصائح النفسية عند سماع نتيجة الثانوية العامة، لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية بسببها، وأيضا التعرف علي الروشتة الطبية لطرق تعامل الأهل مع أبنائهم،  وذلك وفقا لموقع "webmed".
 
-علي الطلاب تقبل النتيجة كما هي، والسعي إتجاه تطوير الذات والتعرف علي أفضل الحيل الخاصة بعلاج هذا الأمر وتجنب الإحباط والتوتر والقلق.
 
 
-لا داعي للكذب علي أسرتك حول النتيجة لأنهم في جميع الأحوال سيعرفون النتيجة ، ولكنهم سيصدمون فيك بشكل كبير ويفقدون الثقة بك.
 
-علي الأسر تقبل نتيجة أبنائهم كما هي دون التجريح.
 
-عزيزي الطالب ابتعد عن رغبات أسرتك واسعى لتحقيق حلمك ،والالتحاق بالكلية التي ترغب فيها، بعد التفكير الجيد ومعرفة ما هي الخيارات الأفضل لك.
 
-لا للتنمر علي طلاب الثانوية العامة، فلا داعي للسخرية من نتيجة الطلاب.
 
-علي الأهالى احتواء ابنائهم وتجنب إشعارهم بأى ضغوط نفسية، وذلك للحفاظ على مستقبلهم  وتحديد الكليات الجيدة لمستقبلهم.
 

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

الصحة النفسية والثانوية العامة

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