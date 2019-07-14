"الهجرة" تنظم اليوم زيارة لقناة السويس للكيانات المصرية بالخارج

كتب محمود راغب

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى قناة السويس، للكيانات المصرية فى الخارج، وذلك اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، حتى يطلع المصريون بالخارج على أهم المشروعات التنموية فى هذا الصرح الوطنى الكبير، وكل ما تحقق فيه من إنجازات حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمى.

ومن المقرر أيضا أن تنظم الوزارة زيارة إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، لتفقد هذا المشروع الاستثمارى الكبير والذى يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، فى مساع إلى جعل هذا المشروع مدينة عالمية على أرض مصر.

ويهدف المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏