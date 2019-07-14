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النيابة تأمر بتشريح جثة سائق قتلته فتاة أثناء محاولته اغتصابها فى العياط

الأحد، 14 يوليه 2019 11:12 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة سائق قتلته فتاة أثناء محاولته اغتصابها فى العياط جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى الجيزة بتشريح جثة سائق ميكروباص فى العقد الثالث من عمره، والذى قتل على يد طالبة، حاول الاعتداء عليها جنسياً، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتستمع النيابة العامة لأقوال الفتاة المتهمة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. 
 
توجهت فتاة فى العقد الثانى من العمر،  إلى مركز شرطة العياط، وأفادت أنها قتلت سائق سيارة ميكروباص.
 
وذكرت الفتاة أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتهم أثناء توصيلها، حاول الاعتداء عليها جنسيا، مما دفعها للحصول على المطواة الخاصة به، وتسديد عدة طعنات له.
 
 
 

اغتصاب

اعتداء جنسى

الجيزة

جريمة قتل

الدفاع عن النفس

جرائم السائقين

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