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الكاجو مش تسلية وخلاص.. اعرف فوائده لصحتك

الأحد، 14 يوليه 2019 09:00 ص
الكاجو مش تسلية وخلاص.. اعرف فوائده لصحتك الكاجو-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر الكاجو من أشهر أنواع المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة ، لذلك ينصح دائما بتناوله وإعطائه للأطفال فهو غنى بالفيتامينات التى تساعد على نموهم وصحتهم.

وحسب ما ذكره موقع  food.ndtv فأن فوائد الكاجو هى:

كاجو
كاجو

 

1: يحتوى الكاجو على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والأوبئة.

2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأمراض.

3:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة فهو يعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

الكاجو
الكاجو

 

4:يحتوى الكاجو على نسبة عالية من الاحماض والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل وحماية الجنين من التشوهات الخلقية.

5: يساعد على تقوية العضلات والمفاصل وتعزيز نمو الطفل وحمايته من هشاشة العظام .

6:يحتوى الكاجو على كمية عالية من العناصر والخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الهالات السوداء والبقع.

 


الكاجو

فوائد الكاجو

مكسرات

كاجو

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