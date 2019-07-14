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القوى العاملة: اجتماعات مع أصحاب الأعمال للتوافق على قواعد صرف علاوة القطاع الخاص

الأحد، 14 يوليه 2019 01:30 م
القوى العاملة: اجتماعات مع أصحاب الأعمال للتوافق على قواعد صرف علاوة القطاع الخاص وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قالت وزارة القوى العاملة، إنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماعات مع ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال، لإجراء مشاورات للتوافق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوه بالعاملين بالدولة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى، وتأكيدهم أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودى الدخل لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.

وبشأن الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، أوضحت وزارة القوى العاملة: أننا نقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لإجراء هذه الانتخابات لبعض المنظمات النقابية العمالية التى لم تجر لها انتخابات فى شهر مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف البيان أن الوزارة تدرس حاليًا مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، وتعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهى لا تُقصى أحدًا، ولا تحابى آخر، وكل من له عضوية حقيقية فى التنظيم النقابى سوف يحصل على حقه، مشيرا إلى أن غالبية اللجان التى ستجرى بها انتخابات، سوف تجرى لفقدها منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة، بالإضافة إلى عدد من اللجان النقابية التى نجحت فى توفيق أوضاعها مؤخراً، ولم يسعفها الوقت للحاق بالانتخابات العمالية السابقة.

وشددت الوزارة على أن العمل النقابى فى مصر فى تحسن كبير ملحوظ يشهد له القاصى والداني، مشيرا إلى أنه بعد ملاحظات منظمة العمل الدولية منذ عام 2008، والانتظار حتى عام 2016 بخروج قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية ومن ثم إجراء الانتخابات فى 2018 بعد توقف دام 12 عاما، كان بمثابة تحدٍ كبير ووسام على صدر المجتمع المصرى بما أنجزه بهذه الانتخابات التى جددت الدماء والعروق فى بنيان التنظيم النقابى المصرى الشامخ.

وأكد الوزارة أهمية أن يكون أى حديث عما يخص الدولة المصرية بالأدلة والمستندات وألا يكون كلامًا فى الهواء، بقصد نشر الشائعات وتعكير صفو المجتمع المصرى فيما يخص الشأن النقابي.

وأضافت الوزارة أن استنتاجات وتقييم لجنة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية للموقف المصرى كان فيه نوع كبير من أنواع التقدير، نظرًا لما بذلته وتبذله مصر فى مراعاتها لمعايير العمل الدولية، وبما قدمته المنظمة من دعم فنى لمصر هو بالفعل قائم مع مكتب المنظمة بالقاهرة.

واستطرد البيان قائلًا: هذا يعد بمثابة رد قوى وقاطع على المغرضين الذين يريدون أن ينالوا من الدولة المصرية، لكن هيهات لهم، فكل المؤشرات من كبرى المؤسسات العالمية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح بفضل أبنائها وسواعد عمالها.

 

 

 


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