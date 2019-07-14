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الشيماء أحمد "الثالث مكرر": نفسى أكون مهندسة.. وكنت بذاكر 3 مواد فى اليوم

الأحد، 14 يوليه 2019 02:43 م
الشيماء أحمد "الثالث مكرر": نفسى أكون مهندسة.. وكنت بذاكر 3 مواد فى اليوم الشيماء احمد السيد محمد
كتبت أمل علام

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قالت الشيماء أحمد السيد محمد، الثالث مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة، فى تصريح لــ"اليوم السابع "، والحاصلة على مجموع 409 من 410، أى 99.7%، "علمى رياضة"، إنها كانت طالبة بمدرسة "سمبيات أبيولا" بمدينة نصر، وهى مدرسة حكومية، مشيرة إلى إنها تحب مادة الرياضيات وهو ما دفعها إلى اختيار علمى رياضة.

وأضافت، نفسى أكون مهندسة فى تخصص ميكاتورنيكس، وهو تخصص نادر يجمع بين الميكانيكا والكهرباء، والذى يتيح لى العمل فى الأجهزة الذكية، والتحكم فى أنظمة الكهرباء الحديثة، موضحة بأنها كانت متفوقة فى السنوات الدراسية التى سبقت الثانوية العامة، ولكن لم لكن من الأوائل على الجمهورية، "كنت من الأوائل على المدرسة".

وأشارت إلى أن السبب فى تفوقها، هو عدم التوتر، وعدد البدء فى المذاكرة من الإجازة، مؤكدة أنها بدأت المذاكرة مع بداية المدرسة فى شهر سبتمبر، مضيفة، كنت بحدد المواد التى يجب مذاكرتها خلال اليوم، "كنت عاملة جدول لنفسى"، أحدد فيه المواد التى يمكن مذاكرتها، وأقسمهم على مدار اليوم،وان يكون 3 مواد فقط ولابد ان تكون الرياضيات واحدة منهم ،لابد من مذاكرتها كل يوم.

وأوضحت الشيماء، أنها لم تأخذ دروسا خصوصية إلا فى مادة الرياضيات فقط، مضيفة "باقى المواد كنت بذاكرها بنفسي"،رغم أننا لا نذهب إلى المدرسة.

وتنصح طلبة الثانوية العامة، بعدم البدء فى المذاكرة من الإجازة، ويستمتعوا بإجازتهم عادى، ويبدوا من شهر سبتمبر من بداية الدراسة، مع تجنب التوتر، وعدم ضغط الأهل على أولادهم . 


الشيماء احمد السيد محمد

الثالث مكرر

علمى رياضة

طلبة الثانوية العامة

نصائح من اوائل الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة

الثانوية العامة

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