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الجزائر توقف خلية إرهابية خططت لاستهداف متظاهرين بعبوات متفجرة

الأحد، 14 يوليه 2019 02:31 م
الجزائر توقف خلية إرهابية خططت لاستهداف متظاهرين بعبوات متفجرة القوات الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان اليوم الأحد، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري، وبعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقفت مفارز (دوريات) للجيش وعناصر الدرك الوطني، إثر عمليات منفصلة بكل من ورقلة (شرق) وبشار (جنوب غرب) وتمنراست (جنوب)، تاجرى مخدرات وضُبط 2.9 كيلوجرام من المخدرات، و31 ألفا و319 قرصا مهلوسا.

وأضاف أن حرس السواحل بكل من سكيكدة والقالة (شمال شرق) أحبطوا، محاولتى هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا كانوا على قاربين تقليديى الصنع، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).

 


الجزائر

الدفاع الجزائريه

الجماعات الارهابيه

مظاهرات الجزائر

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