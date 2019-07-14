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التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الثانوية العامة

الأحد، 14 يوليه 2019 06:41 م
التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019.

كما اعتمدت الوزارة ، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. 

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019.
 

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التربيه والتعليم

الثانويه العامه

الدور الثانى

امتحانات الدور الثانى

طلاب الثانويه العامه

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