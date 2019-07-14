التحفظ على اسطوانات غاز ضبطت بحوزة تاجر لبيعها فى السوق السوداء بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على اسطوانات غاز مدعمة تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن فى الجيزة، شرع فى بيعها فى السوق السوداء، وفتحت تحقيقات مع المتهم، ووجهت لهم تهمة الاستيلاء على أموال الدعم.

كانت مباحث التموين بالجيزة، ضبطت صاحب مخزن، لاتهامه بتجميع أسطوانات الغاز المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء، وبحوزته 206 أسطوانات غاز مدعمة، قبل بيعها بأسعار السوق السوداء.

كما حرر ضباط مباحث التموين، 71 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.