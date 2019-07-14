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استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك لمنزل الزوجية برفقة زوجها

الأحد، 14 يوليه 2019 05:17 م
استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك لمنزل الزوجية برفقة زوجها الخلافات الزوجيه_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قدمت سيدة، استئنافا على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية لها وزوجها، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وطالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد قرار سابق من النيابة.

لتؤكد صابرين.ع.س، وهى تستغيث بمحكمة الأسرة: "أتعرض للضرب والتعنيف برفقة طفلى، والتهديد بالقتل، وتطليقه لى شفهيا ورفضه التوثيق لحرماني من حقوقي الشرعية".

وذكرت الزوجة: "5 سنوات عشتهم برفقة زوجى فى جحيم، أنفقت عليه وأسرته، وتحملت تدخل حماتى فى تفاصيل حياتى الخاصة، لدرجة دفعتنى للجنون، إلى أن تزوج على وأتى بزوجته وطلب أن تعيش معى بكل بجاحة".

وأشارت الزوجة إلى أنها رفضت طلب زوجها، للاستمرار بالإنفاق عليه، وطلبت الطلاق والحصول على حقوقها، ولكنه رفض واستمر طوال شهور يعنفها، ليدفعها لترك مسكن الزوجية، إلى أن طلقها بشكل شفهى ورفض توثيق الزواج وتركها معلقة.

وتابعت: حاول أن يجعلني خادمة لضرتى، وضايقانى وتعديا على طفلي، لدفعي لترك المنزل لهم رغم أنني حاضنة، وتحصل على قرار تمكين مشترك للشقة، مضيفة:" أنتظر الأن الحكم في الدعوي التي أقامتها أمام نفس المحكمة لإثبات تطليقه لي، لوضع حد لإساءته وعنفه ضدي"


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قرار تمكين مشترك

زوجه معنفه

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