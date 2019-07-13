3 لجان متخصصة لتدريب المزارعين حول منظومة التكويد لتصدير منتجاتهم

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، برنامجها التدريبى على الممارسات الجيدة فى زراعة الفراولة وتطبيق معايير الاتحاد الأوروبى للانخراط فى منظومة تكويد المزارع فى عمليات التصدير إلى الخارج، بمشاركة خبراء ولجان من المعامل المركزية لمتبقيات المبيدات، ومعهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج يعد من البرامج الواعدة التى تحقق مصلحة صغار المزارعين فى تسويق إنتاجهم من الفراولة وفقا للمعايير الدولية، بمشاركة مؤسسة اقتصاد المعرفة، موضحا أنه يتم حاليا يتم تدريب صغار مزارعى الفراولة بمحافظة القليوبية على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

وأضاف أمين لجنة المبيدات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تواصل برامجها التدريبة بمختلف المحافظات، مؤكدا أن البرنامج التدريبى يستهدف عدم وجود متبقيات للمبيدات على محصول الفراولة والتدريب على استخدامات المبيدات بصورة آمنة مع التخلص الآمن لعبوات المبيدات لحماية الصحة العامة والبيئة، موضحا : أن البرنامج يشارك فيه 200 مزارع بالقليوبية، فضلا عن مشاركة 100 مزارع آخر فى برنامج تدريبى على محصول الجوافة بمحافظة البحيرة عقب إنتهاء برنامج محافظة القليوبية.

فيما كشف تقرير ، لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، أن البرنامج التدريبى لصغار المزارعين يشمل أيضًا التدريب على الاستخدام الأمثل لآلات رش المبيدات، ومعاملات ما قبل الحصاد والعمليات الزراعية والإنتاجية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد، موضحا: أن البرنامج يتضمن أيضا متطلبات الدخول فى منظومة تكويد المزارع ونظام الجلوبال جاب وتطبيقها على مستوى صغار المزارعين، ضمن استراتيجية مصر الزراعية 2030 لزيادة دخل الاسرة الريفية وصغار المزارعين.