سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 08:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

3 لجان متخصصة لتدريب المزارعين حول منظومة التكويد لتصدير منتجاتهم

السبت، 13 يوليه 2019 07:16 ص
3 لجان متخصصة لتدريب المزارعين حول منظومة التكويد لتصدير منتجاتهم مبيدات زراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، برنامجها التدريبى على الممارسات الجيدة فى زراعة الفراولة وتطبيق معايير الاتحاد الأوروبى للانخراط فى منظومة تكويد المزارع فى عمليات التصدير إلى الخارج، بمشاركة خبراء ولجان من المعامل المركزية لمتبقيات المبيدات، ومعهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين مساعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن البرنامج يعد من البرامج الواعدة التى تحقق مصلحة صغار المزارعين فى تسويق إنتاجهم من الفراولة وفقا للمعايير الدولية، بمشاركة مؤسسة اقتصاد المعرفة، موضحا أنه يتم حاليا يتم تدريب صغار مزارعى الفراولة بمحافظة القليوبية على الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

وأضاف أمين لجنة المبيدات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تواصل برامجها التدريبة بمختلف المحافظات، مؤكدا أن  البرنامج التدريبى يستهدف عدم وجود متبقيات للمبيدات على محصول الفراولة والتدريب على استخدامات المبيدات بصورة آمنة مع التخلص الآمن لعبوات المبيدات لحماية الصحة العامة والبيئة،  موضحا : أن البرنامج يشارك فيه 200 مزارع بالقليوبية، فضلا عن مشاركة 100 مزارع آخر فى برنامج تدريبى على محصول الجوافة بمحافظة البحيرة عقب إنتهاء برنامج محافظة القليوبية.

 فيما كشف تقرير ، لجنة مبيدات  الآفات الزراعية ، أن البرنامج التدريبى لصغار المزارعين يشمل أيضًا التدريب على الاستخدام الأمثل لآلات رش المبيدات، ومعاملات ما قبل الحصاد والعمليات الزراعية والإنتاجية الجيدة ومعاملات ما بعد الحصاد،  موضحا: أن البرنامج يتضمن أيضا متطلبات الدخول فى منظومة تكويد المزارع ونظام الجلوبال جاب وتطبيقها على مستوى صغار المزارعين، ضمن استراتيجية مصر الزراعية 2030 لزيادة دخل الاسرة الريفية وصغار المزارعين.

 

 

الافات الزراعية

تكويد المزارع

الصادرات الزراعية

متبقيات المبيدات

مزراعى الفراولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

توفير 52% من احتياجات أسمدة الزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

لو اسمك مش عاجبك وعايز تغيره.. تعرف على الطريقة × 12 خطوة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة