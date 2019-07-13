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3 فوائد صحية للكريز تجعله يتربع على عرش الفواكه

السبت، 13 يوليه 2019 11:30 م
3 فوائد صحية للكريز تجعله يتربع على عرش الفواكه الكريز
كتب بيتر إبراهيم

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الكريز له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادات السكر ومضادة للالتهابات ومضادة للسمنة بسبب وجود مادة الأنثوسيانين القوية، وتُستخدم هذه الفاكهة الموسمية ذات اللون الأحمر اللامع فى صنع الكعك اللذيذ والمربيات وشراب الفاكهة والمركزات، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “OrganicFacts”.

ويعتبر الكريز هو ثمرة شجرة صغيرة (Prunus cerasus) موطنها أوروبا ولكنها تنمو الآن فى جميع أنحاء العالم، وهى مرتبطة بشجرة الكريز الحلو ويتشابه فى كل من المظاهر وفى الثمرة التى يحملها.

 

فوائد الكريز
 

يحتوى الكريز الحامضة على فيتامينات A و C وكميات صغيرة من الصوديوم والبروتين والكالسيوم والفولات والحديد، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية.

ويحتوى الكرز الطازج على حوالى 50 سعر حرارى لكل 100 جرام ويتكون من حوالى 4٪ من الكربوهيدرات، فهى وفيرة فى الأنثوسيانين التى تكافح السرطان، وهى صبغة طبيعية تمنح الكرز لونها الأحمر الياقوتي.

أعلى فوائد الكرز الحامض

يفاجأ الكثير من الناس بالكثير من فوائد الكرز الحامضة الموجودة فى هذه الفاكهة الصغيرة!

يحتوى على مضادات الأكسدة

يذكر تقرير نشر فى مجلة الطب الحيوى والتكنولوجيا الحيوية أن الكرز الحامض يحتوى على مضادات الأكسدة ، مثل حمض الإيلاجيك والكيرستين ، والتى ثبت أنها تفرد الخلايا السرطانية وتحاربها.

المضادة للالتهابات

يحتوى الكرز الحامض على أنثوسيانين ، والتى يمكن أن تساعد فى تخفيف الألم من التهاب المفاصل العظمى وتقليل الالتهابات فى المفاصل والمناطق المصابة الأخرى، بما فى ذلك البواسير والصداع النصفى.


فوائد الكريز

الكريز

الكريز ومضادات الأكسدة

فوائد مضادات الاكسدة

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