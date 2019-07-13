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وزير الإعلام البحرينى : قناة "الجزيرة" تواصل نهجها الفج باستهداف الشعوب العربية

السبت، 13 يوليه 2019 05:04 م
وزير الإعلام البحرينى : قناة "الجزيرة" تواصل نهجها الفج باستهداف الشعوب العربية وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي
كتب مصطفى عنبر

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هاجم وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي قناة (الجزيرة) القطرية .. قائلا : "إنه بعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا".

 

وقال الرميحي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، "إن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقاتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من انسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة".

 

وأكد وزير شئون الإعلام البحريني أن حل الأزمة القطرية ليس عبر مرتزقة أقلام دخلاء على مهنة الإعلام ، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

 


البحرين

قطر

قناة الجزيرة

وزير الاعلام البحرينى

الشعوب العربية

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