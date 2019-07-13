مش شرط يكون كريم أو ماسك.. أكلات تحارب حب الشباب

كتبت نهير عبد النبى

فى الغالب يتم علاج حب الشباب عن طريق الأدوية والمراهم التى تحارب الفطريات والبكتيريا التى تسبب ظهور حب الشباب، ولكن ذكر موقع self أن هناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحارب حب الشباب ومنها.

1: سمك السلمون من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والأوميجا 3، والذى يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة ويحارب حب الشباب والالتهابات.



حب الشباب

2:الشاى الأخضر، يحتوى على مواد الخصائص والمعادن التى تعمل على محاربة حب الشباب والالتهابات.

3:البرتقال، يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى وبعض المواد الأخرى التى تعمل على تقوية البشرة وحمايتها من حب الشباب والبقع الداكنة.



الحبوب

4:زيت الزيتون، يعتبر من الزيوت الطبيعية التى تحتوى على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة ومكافحة حب الشباب.

5:عصير الليمون، يحتوى الليمون على العديد من الخصائص المحاربة للفيروسات والبكتيريا، لذلك ينصح بتناوله لمحاربة حب الشباب والبكتيريا.