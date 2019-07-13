سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 10:38 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

كيف يعمل العظم الإسفنجى فى الجسم على منع كسور العظام؟

السبت، 13 يوليه 2019 09:00 ص
كيف يعمل العظم الإسفنجى فى الجسم على منع كسور العظام؟ العظم الاسنفنجى وأين يوجد فى الجسم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوجد العظم الإسفنجى فى جميع أنحاء الجسم وفى كل عظم طويل تقريبًا، وتعمل العظام الإسفنجية بشكل أساسى لامتصاص للصدمات.

ويوفر العظم الإسفنجى، الذى يسمى أيضًا العظم التربيقى، الدعم الهيكلى وتسهيل حركة المفاصل والأطراف، فالعظم الإسفنجى خفيف ومسامى ويوجد فى معظم أجزاء الجسم وفى عظام أخرى لا تتحمل عادة كميات كبيرة من الضغط الميكانيكي.

ووفقا لتقرير موقع الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام " AAOS" ، فأن مع  التأثيرات الكبيرة على جسم الإنسان كل يوم من خلال حركات مثل المشى والتزلج والجرى والقفز، ترسل كل خطوة موجات صدمية صغيرة عبر نظام الهيكل العظمى، وتساعد العظام الإسفنجية على امتصاص تلك التأثيرات، الأمر الذى يمنع بدوره كسر العظام ويمنع تلف إطاراتها الحساسة.

عظم اسفنجى
عظم اسفنجى

 

وتحتوى العظام الإسفنجية أيضًا على الأنسجة والأوردة والشعيرات الدموية، والتى لها مسارات معقدة توفر المواد الغذائية والفيتامينات إلى  بقية العظام، كما توفر أيضا العظام الإسفنجية دعما أساسيا حاسما للأعضاء مثل القلب والرئتين وتحمى المخ والرحم والأعضاء الأخرى.

العظام "الإسفنجية" ليست كثيفة لأنها تحتوى على ثقوب أو "مسام"، تحتوى هذه المناطق المفتوحة على نخاع الدم والأعصاب والأوعية الدموية التى تنقل الخلايا والمواد الغذائية.

وتقع معظم العظام الإسفنجية تقع فى المفاصل وفى نهايات العظام، هذه المناطق تمثل حوالى 20 % من عظام الشخص، وما تبقى من العظام "مدمجة" وكثيفة للغاية وصعبة، ولكن تمر الأعصاب والأوعية الدموية بهذه العظام أيضًا ولكن فتحاتها، المشار إليها باسم "القنوات"، أصغر بكثير من تلك الموجودة فى العظام الإسفنجية.

 


العظام الاسفنجية

كثافة العظام

كسر العظام

المفاصل

نخاع الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

تفاصيل تجهيزات عودة "أوبرا عايدة" إلى الأقصر بعد غياب 20 سنة × 21 معلومة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

نصف نهائى أمم أفريقيا 2019.. 3 مدربين يظهرون للمرة الأولى وجيريس الأكثر خبرة

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

اليوم.. بدء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

كيف تناول قانون التأمينات آليات فض التشابك مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة