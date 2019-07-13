كاريكاتير يو إس إيه توداى.. إيبستين أسفل قدم قائدة منتخب أمريكا

كتبت: إنجى مجدى

نشرت صحيفة يو إس إيه توداى، كاريكاتير فى إطار التعليق على الفضيحة المتورط فيها رجل الأعمال الأمريكى، جيفرى ايبستين، الذى يشكل محور فضيحة سياسية قضائية دفعت وزير العمل الأمريكى، إلى الاستقالة.

الرسم الكاريكاتيرى، المنشور على الموقع الإلكترونى للصحيفة السبت، لقائدة منتخب أمريكا لكرة القدم، ميجان رابينو، التى توجت وزملائها بكأس العالم للسيدات فى فرنسا، الأسبوع الماضى. وتقف رابينو فى فخر والكرة أسفل قدمها، بينما تلتقط لها كاميرات وسائل الإعلام الصور وتتركز الأضواء عليها.

وبينما يتلقط مصور الصور لرابينو، تقف فى الخلفية المنظمة أو المخرجة، تقول "قوية للغاية وأيقونية للغاية.. الآن لنأخذ بعض اللقطات مع استبدال الكرة برأس جيفرى إبستين". وإيبستين، هو رجل الأعمال المقرب من عدة رؤساء وقادة داخل الولايات المتحدة وخارجها، والمتورط فى عشرات الاعتداءات الجنسية على شابات وفتيات.