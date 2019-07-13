ضبط 895 قضية مخدرات و14 قضية أموال عامة بقيمة 40 مليون جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال أسبوع.

وأسفرت الحملات فى مجال جرائم الأموال العامة، عن ضبط (14) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة، "النقد والتهريب –الاختلاس والإضرار بالمال العام"، بقيمة بلغت (40,041,509 أربعون مليون وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة جنيه مصرى- 1,425,000 - مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف عملات أجنبية مختلفة".

وفى قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط (1,874) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - أسلحة نارية وبيضاء– تنفيذ أحكام - أموال عامة – قضايا متنوعة – متهمين هاربين – تسول– حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (7) متهمين ارتكبوا (2) واقعة "نشل، سرقة"، وفى قضايا المصنفات، تم ضبط (395) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وفى قضايا المسطحات المائية، تم ضبط (311) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة)، (848) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (616) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (243) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (39) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ (274) قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (710) لنش وباخرة سياحية.

وعلى مستوى مكافحة المخدرات، تم ضبط (859) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (932) متهما وبحوزتهم الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت "56.321 كيلو جرام"، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت "78.490 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الأفيون وزنت "412 جراما"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "11.648 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت "450 جرام"ن وكمية من مخدر الاستروكس وزنت "1.895 كيلو جرام"، و(72.086) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط (31) قضية تهريب، (867) قضية متنوعة أبرزها (سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام)، بقطاع أمن الموانى، وضبط (1552) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية).