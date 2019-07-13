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سلطات فرنسا تثير الجدل باستخدام طائرة بدون طيار لمراقبة المهاجرين

السبت، 13 يوليه 2019 11:47 ص
سلطات فرنسا تثير الجدل باستخدام طائرة بدون طيار لمراقبة المهاجرين طيارة بدون طيار - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية استخدمت، لأول مرة طائرة بدون طيار فى مركز الاحتجاز الإدارى فى رين فى 6 يوليو الجارى لمراقبة المهاجرين الأجانب المحتجزين، وكذلك مجموعة لدعم للمهاجرين غير المسجلين.

من ناحيتها، نفت المقاطعة الفرنسية، الاستخدام الدائم للطائرات بدون طيار، لافتة إلى أن ما حدث فى 6 يوليو كان يومها فقط، حيث كان هناك الكثير من النشطاء المؤيدين للمهاجرين يلتقون بهم من خلف الأسوار وكان لابد من مراقبة الوضع.

ووفقاً لنشطاء الداعمين للمهاجرين غير المسجلين، والذين يعملون دائما من أجل الحفاظ على حقوقهم وتقنين اوضاعهم، فإن الأجانب الموجودين فى المركز يشاهدون الطائرات بدون طيار بانتظام.

ويخشى النشطاء من أن تكون تلك الوسيلة هى تقنية جديدة سيتم اتباعها من قبل السلطات الفرنسية بكل دائم، وخاصة ان المحتجزون رأوها باستمرار لفترة تجاوزت الـ15 يوما.

 


فرنسا

طائرات بدون طيار

المهاجرين فى فرنسا

اخبار العالم

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