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رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار حملات مصادرة مركبات "التوك توك" بشوارع المدينة

السبت، 13 يوليه 2019 11:44 ص
رئيس جهاز 6 أكتوبر: استمرار حملات مصادرة مركبات "التوك توك" بشوارع المدينة المهندس شريف الشربيني
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، استمرار حملات إزالة المخالفات ومصادرة عدد من مركبات "التوك توك" و"التروسيكل" بالمدينة، حيث تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء بمناطق (الإسكان الحر – المستقبل - الحي السادس)، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز  للمرافق وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات.

وقال رئيس الجهاز: قامت الحملة بإزالة كل المخالفات بالمنطقة والتحفظ على عدد من مركبات"التوك توك" و"التروسيكل"، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يهيب بمالكي المركبات المذكورة الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ  جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد كل من يخالف ذلك.

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون في إزالة جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة، وأن الحملات مستمرة حتى يتم القضاء نهائياً على ظاهرة انتشار مركبات "التوك توك " للحفاظ على النسق الحضارى للمدينة.

وفى سياق آخر قال رئيس الجهاز: تم الانتهاء من أعمال الأسفلت بالمجاورة الأولى بالحي الثاني بالمدينة، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على رفع كفاءة الطرق بالأحياء السكنية.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

التوك توك

التروسيكل

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