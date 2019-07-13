"النيابة" تطلب التحريات الكاشفة لتفاصيل سرقة سيارة صيدلى ومتعلقاته بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث التكميلية حول سرقة شخصين مجهولين سيارة صيدلى أعلى الكوبرى الدائرى بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجنى عليه تعرض لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص الذى استدرجه إلى منزله بحجة تسديد مستحقاته المالية، وهناك استولى على 4000 آلاف جنيه كانت بحوزته وفيزا كارد خاصة به، وبعدما استولى على أمواله من الفيزا، وضعه داخل سيارته الخاصة، وتخلص منه بمساعدة أخرين، فى منطقة صفط اللبن.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه كان فى حالة إغماء داخل السيارة، وأن شخصين عثرا عليه فى تلك الحالة، فانتهزوا تلك الفرصة وقادوا السيارة إلى الطريق الدائرى فى الجيزة، وسرقوا الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليه، وألقوه فى الطريق، واستقلوا السيارة وفروا هاربين.