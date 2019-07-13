النيابة تأمر بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار فى عين شمس

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بالتصريح بدفن عامل لقى مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وقررت النيابة حجز 3 آخرين .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، يفيد بوجود متوفى داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه إثناء قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار لقى مصرعه.

ودلت التحريات أن المتوفى و3 آخرين كانوا ينقبون عن الآثار أسفل العقار وعندما انهارت الحفرة تركة الثلاثة الآخرين، وهربوا خشية المساءلة القانونية، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لاستخراج الجثة، كما يقوم فريق من رجال المباحث بمطاردة المتهمين لضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.